Где сегодня в Харькове нет воды

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 27 ноября, временно отсутствует водоснабжение, передает сайт горсовета.

Как отметили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на ул. Роганской, 146 (п. №1, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 17:00.

В Киевском районе, на ул. Академика Проскуры, 3 (п. №2, спаренный стояк) ул. Академика Павлова, 319-а (п. №4, стояк), воды не будет до 17:00; ул. Астрономической, 37 (п. №5, стояк), ул. Академика Проскуры 3-б (п. №1), - до 20:00.

В Московском районе, на пр. Тракторостроителей, 67-а (п. №3, стояк), воду дадут до 20:00.

В Немышлянском районе, на Салтовском шоссе, 112-а (п. №4, стояк), воду включат до 17:00.

В Новобаварском районе, на Григоровском шоссе, 51 (п. №1, стояк), пр. Ново-Баварском, 93 (п. №2, стояк), пр. Дзюбы, 2 (п. №2,4, спаренный стояк), ул. Юрия Паращука, 13 (п. №2, спаренный стояк), водоснабжение возобновят до 20:00.

В Основянском районе, на ул. Вокзальной, 10 (п. №5, спаренный стояк), воды не будет до 20:00.

В Слободском районе, на бул. Жасминовом, 20 (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 201 (п. №2, стояк), пр. Петра Григоренко, 10-а (п. №1, стояк), воду включат до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Отакара Яроша, 61 (п. №6, спаренный стояк), воду дадут до 17:00; пр. Победы, 59 (п. №6), ул. Новгородской, 10 (п. №3, стояк), ул. Клочковской, 163-173, - до 20:00.