Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 18 декабря, в части домов города в связи с ремонтными работами на водоводе временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Грицевца, 28-а (п. №2, стояк) до 20:00 18.12.18 г.

Киевский район:

наб. Харьковская, 9 (п. №3) до 12:00 18.12.18 г.; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 5А, 7-а, 9-а, 11-а, ул. Чернивецкая, 3-в, 5, 5-в, ул. Барабашова, 30, 32, 32-а, ул. Сидора Ковпака (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Рудика, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 18.12.18 г.

Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №5, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 50 (стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 42 (п. №3, стояк) до 20:00 18.12.18 г.

Новобаварский район:

ул. Китаенко, 39 до 20:00 18.12.18 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 199 (п. №4, стояк), ул. Броненосца Потемкина, 1-б (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 18.12.18 г.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 1, 3,11-а, ул. Клочковская, 232-а, ул. Клочковская, 230, 232, 232-а, 234, 236, 238, 238-а, 240, 242, ул. Малоджанкойская, 3, 4, 4-а, 5, 6, 7, 7-а, 8, 8-а, 9, 10, 10-а, 12, ул. Старицкого, 16 (п. №4, стояк), ул. 23 Августа, 40 (п. №4, стояк), пр. Людвига Свободы, 46-а (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 6 (п. №2, стояк), ул. Тобольская, 29 (п. №1, стояк) до 20:00 18.12.18 г