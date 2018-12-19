Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 19 декабря, в части домов города в связи с ремонтными работами на водоводе временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Грицевца, 28-а (п. №2, стояк) до 20:00 19.12.18 г.

Киевский район:

ул. Сидора Ковпака (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Чкалова, 31, 32-а, 33, 35, 37, 39, ул. Звездная, 36, ул. Звездная, 34, 40, 42/13, проезд Электроинструментальный, 7, пер. Юрия Кондратюка (Ивана Кулика), 2/10, пер. Электроинструментальный, 3, 5, 7 до 20:00 19.12.18 г.

Московский район:

пер. Белостокский, 6-а, ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №5, стояк) до 20:00 19.12.18 г.

Немышлянский район:

ул. Ощепкова, 7-а (стояк) до 17:00 19.12.18 г.

Новобаварский район:

ул. Китаенко, 39, ул. Дудинской (Нариманова) (ч/с) до 20:00 19.12.18 г.; ул. Маршала Конева, 7, 9, 13, ул. Малогончаровская, 1/24, 4, 6, 9, 10, ул. Дмитриевская, 19/1, 19/2, 20, 21, 22, 23 до 23:00 19.12.18 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №3, спаренный стояк), ул. Броненосца Потемкина, 1б (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 19.12.18 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 188/10 (п. №1, стояк) до 20:00 19.12.18 г.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 3, ул. Кузнецкая (ч/с), пр. Людвига Свободы, 46-а (п. №2, стояк), пр. Победы, 60 (п. №2, стояк), ул. Деревянко, 3-б (п. №3, стояк), ул. Балакирева, 46 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 154-а (п. №3) до 20:00 19.12.18 г.