Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 28 ноября в ряде домов некоторых районов Харькова временно прекращена подача воды, сообщается на сайте Харьковского городского совета..

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Киевский район: на ул. Валентиновской, 13-в (п. №1, стояк) водоснабжение планируют возобновить до 17:00; ул. Астрономической, 37 (п. №5, стояк), ул. Гоголя, 3, - до 20:00.

Московский район: на ул. Гвардейцев Широнинцев, 50-в (стояк), ул. Валентиновской, 27 (п. №11, стояк), ул. Владислава Зубенко, 82 (п. №4, стояк) воды не будет до 20:00.

Немышлянский район: на Салтовском шоссе, 240, 240-а воду дадут до 17:00; пр. Московском, 144/2, - до 20:00.

Новобаварский район: на ул. Полтавский Шлях, 175 (п. №3, стояк) воду включат до 17:00; Григоровском шоссе, 51 (п. №1, стояк), пр. Дзюбы, 2 (п. №4, спаренный стояк), - до 20:00.

Слободской район: на пр. Героев Сталинграда, 136-в, 138, 140, 144/1, 144/2, ул. Ньютона, 115/1, 115/2, пр. Гагарина, 201 (п. №2, стояк), пр. Петра Григоренко, 10-а (п. №1, стояк) водоснабжение возобновят до 20:00.

Холодногорский район: на ул. Ильинской, 63 воды не будет до 20:00 30 ноября.

Шевченковский район: на ул. Клочковской, 163-173, пр. Победы, 59 (п. №6) воду дадут до 20:00.