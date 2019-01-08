Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 8 января, в части домов Харькова в связи с ремонтом на водоводе временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Садовая (Чубаря), 9, 15-а, 6, 10/12, 15, 2, 3/5, 14, ул. Маршала Бажанова, 3, 5, 7/9, 12, 23, 6, 10, 11-а, 14, ул. Девичья (Демченко), 3, 4, 5, 2, 7, 8, 10, 12, 14, 16, пер. Театральный, 5, ул. Потебни, 2, 8, 9, 3, 1, 5 ул. Академика Павлова, 319 (п. №7, стояк) до 20:00 08.01.19 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 107 (п. №3, стояк), 108-а (п. №11, стояк), 92 (п. №2, стояк) до 20:00 08.01.19 г.

Новобаварский район:

б-р Профсоюзный, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 08.01.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 146-г (п. №3, стояк), ул. Плехановская, 42-а (п. №6, стояк), пер. Аптекарский, 17 (п. №3, стояк) до 20:00 08.01.19 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 68-г (п. №5, стояк), 70 (п. №4, стояк), ул. Космонавтов, 4 (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (п. №3, стояк) до 20:00 08.01.19 г.