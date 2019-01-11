Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня в части домов города в связи с ремонтными работами на водоводе временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По их данным, водоснабжение отсутствует по следующим адресам:

Индустриальный район:

пр. Александровский, 105, 107 до 17:00 11.01.19 г.

Киевский район:

пр. Жуковского, 5 (п. №2) до 20:00 11.01.19 г.

Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 8/1 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 11.01.19 г.

Новобаварский район:

ул. Власенко, 10 (п. №3, стояк) до 20:00 11.01.19 г.

Холодногорский район:

ул. Костромская (ч/с), ул. Волонтерская (Социалистическая), 60 (п. №2, стояк) до 20:00 11.01.19 г.

Шевченковский район:

ул. Алексеевская, 14-б, ул. Деревянко, 7 (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 31 (стояк), ул. Котельниковская, 11 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 64 (п. №8, стояк) до 20:00 11.01.19 г