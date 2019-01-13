Где сегодня в Харькове нет воды

13 января 2019 г. 9:48
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Сегодня, 13 января, в части домов города в связи с ремонтными работами на водоводе временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район: 
ул. Франтишека Крала, 29  (стояк) до 17:00 13.01.19 г.

Киевский район: 
спуск Куликовский (Революции), 5, 5-а, 7, 7/9, 9,  8/10, 13,  14, ул. Девичья (Демченко),2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, пер. Театральный, 1/3, 5, 21/23, ул. Маршала Бажанова, 23 до 20:00 13.01.19 г.

Московский район: 
ул. Валентиновская (Блюхера), 23(п. №3, стояк),  26 (п. №4, стояк), ул. Героев Труда, 48-д  до 20:00 14.01.19 г.

Немышлянский район: 
ул. Харьковских дивизий, 8/1(п. №1, стояк, спаренный стояк) до 20:00 13.01.19 г.

Новобаварский район: 
пер. Ржевский, 12 (п. №3, стояк) до 20:00 13.01.19 г.

Слободской район: 
ул. Зерновая, 6/8 (п. №5, стояк),  пр. Героев Сталинграда, 154 (п. №16, стояк) до 20:00 14.01.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Золочевская, 24 (п. №1, стояк) до 20:00 13.01.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Деревянко, 4 (п. №6, стояк), пр. Победы, 77 (п. №8, стояк),  пер. 23 Августа, 1 (п. №2  спаренный стояк) до 20:00 14.01.19 г.

 

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