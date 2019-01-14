Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 14 января, в части домов города в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Франтишека Крала, 29 (стояк) до 20:00 14.01.19 г.

Киевский район:

ул. Девичья (Демченко), 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, пер. Театральный, 1/3, 5, 21/23, ул. Маршала Бажанова, 23, 3, 5, 7/9, 12, 4, 9, 6, 10, 11-а, 14, 8-б, 25, ул. Садовая (Чубаря), 9, 6, 10/12, 15, 7, 14, 15-а, 2, 3/5, ул. Потебни, 2, 4, 8, 9, 12/14, 18, 1, 3, 5 до 20:00 14.01.19 г.

Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 26 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 23 (п. №3, стояк) до 20:00 14.01.19 г.

Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 9/1 (п. №2, стояк), ул. Харьковских Дивизий, 8/1 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 14.01.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 154 (п. №16, стояк), ул. Зерновая, 6/8 (п. №5, стояк), пр. Московский, 124 (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 195 (п. №3, стояк) до 20:00 14.01.19 г.

Холодногорский район:

ул. Золочевская, 24 (п. №1, стояк) до 20:00 14.01.19 г.

Шевченковский район:

ул. Севастопольская (ч/с), проезд Рогатинский (ч/с), пер. Рогатинский (ч/с), ул. Клочковская, 61/63, ул. Деревянко, 4 (п. №6, стояк), пер. 23 Августа, 1 (п. №2, спаренный стояк), пр. Победы, 65-б (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 244 (п. №5, стояк), ул. Монтажная, 12-а (п. №2, стояк) до 20:00 14.01.19 г.