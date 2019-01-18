Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 18 января, в части домов Харькова в связи с ремонтными работами временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьководоканал», по состоянию на 7:00 в связи воды нет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Старошишковская, 11 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 18.01.19 г.

Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 38 (п. №1) до 17:00 18.01.19 г., пр. Московский, 41 до 18:00 18.01.19 г.; ул. Светлая, 9-а до 20:00 18.01.19 г.

Слободской район:

ул. Ньютона, 115 (стояк) до 20:00 18.01.19 г.

Холодногорский район:

пер. Волошинский (ч/с) до 20:00 18.01.19 г.

Шевченковский район:

пер. Рогатинский (ч/с), пер. Рогатинский, 4-в,5, ул. Ромена Роллана, 13 (стояк), ул. Данилевского, 32 (п. №5-7) до 20:00 18.01.19 г.