Где сегодня в Харькове нет воды

18 января 2019 г. 7:55

Сегодня, 18 января, в части домов Харькова в связи с ремонтными работами временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьководоканал», по состоянию на 7:00 в связи воды нет по следующим адресам:

Киевский район: 
ул. Старошишковская, 11  (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 18.01.19 г.

Московский район: 
ул. Валентиновская (Блюхера), 38 (п. №1) до 17:00 18.01.19 г., пр. Московский, 41 до 18:00 18.01.19 г.; ул. Светлая, 9-а до 20:00 18.01.19 г.

Слободской район: 
ул. Ньютона, 115 (стояк) до 20:00 18.01.19 г.

Холодногорский район: 
пер. Волошинский (ч/с) до 20:00 18.01.19 г.

Шевченковский район: 
пер. Рогатинский (ч/с), пер. Рогатинский, 4-в,5, ул. Ромена Роллана, 13 (стояк), ул. Данилевского, 32 (п. №5-7) до 20:00 18.01.19 г.

 

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