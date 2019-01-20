Где сегодня в Харькове нет воды

20 января 2019 г. 9:19
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Сегодня, 20 января, в части домов города в связи с ремонтными работами на водоводе временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район: 
пр. Тракторостроителей, 105 (п. №5) до 20:00 20.01.19 г.

Новобаварский район: 
б-р Профсоюзный, 64 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 21.01.19 г.

Слободской район: 
ул. Александра Матросова, 14-а (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 23 (п. №1) до 20:00 20.01.19 г.

Шевченковский район:         
пер. Рогатинский (ч/с), пер. Рогатинский, 4-в, 5, проезд Рогатинский, 4, ул. 23 Августа, 70 (п. №4, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №6, стояк) до 20:00 20.01.19 г.

 

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