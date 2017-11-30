Где сегодня в Харькове нет воды

30 ноября 2017 г. 10:00
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В Харькове сегодня, 30 ноября в некоторых домах нескольких районов Харькова временно отсутствует водоснабжение, сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.
Киевский район: на ул. Шишковской, 6 (п. №1, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 20:00.
Московский район: на ул. Гвардейцев Широнинцев, 9-б (п. №3, стояк), ул. Владислава Зубенко, 36-а, 40-а (п. №1), ул. Академика Павлова, 146 (п. №3, стояк), ул. Познанской, 11-б (п. №3, стояк), воды не будет до 20:00.
Немышлянский район: на пр. Московском, 144/2, воду дадут до 17:00.
Основянский район: на пр. Московском, 2/2 (п. №9, стояк), ул. Руставели, 16/18 (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 86 (стояк), воду включат до 20:00.
Слободской район: на пр. Гагарина, 173-в (п. №2, стояк), водоснабжение возобновят до 20:00.
Шевченковский район: на пр. Независимости, 1, воды не будет до 17:00; пр. Людвига Свободы, 58 (п. №2), - до 18:00; ул. Клочковской, 163-173, ул. Ахсарова, 13 (п. №10-13), - до 20:00.

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