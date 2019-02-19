Где сегодня в Харькове нет воды

19 февраля 2019 г. 8:20
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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов  города временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в  КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:30 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район :

ул. Деревянко, 3-б (п. №3, стояк) до 20:00 19.02.19 г.; ул. Отакара Яроша, 17 (п. №3) до 20:00 20.02.19 г.

Индустриальный район: 
пр. Индустриальный (Фрунзе), 18 (п. №3, стояк) до 20:00 19.02.19 г.

Киевский район: 
ул. Дарвина, 12, 15, 16, 17, 19-а, 19, 33, 21, 29, 39, 41, 25, 27, 31, 35, 37, ул. Куликовская (Мельникова), 46, 47 до 20:00 19.02.19 г.

Московский район: 
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 32 (стояк) до 20:00 19.02.19 г.

Немышлянский район: 
ул. Василия Мельникова (Межлаука), 9/2 (п. №2) до 20:00 19.02.19 г.

Новобаварский район: 
ул. Селянская, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 19.02.19 г.

Основянский район: 
ул. Москалевская (Октябрьской Революции) (ч/с), ул. Гольдберговская (1 Конной Армии) (ч/с), ул. Квиткинская (ч/с), ул. Батуринская (ч/с), ул. Миргородская (ч/с), ул. Киевская (ч/с), пер. Цигаревский (ч/с), б-р Нетеченский (ч/с), ул. Валерьяновская (ч/с), ул. Украинская (ч/с), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 61, ул. Гольдберговская (1 Конной Армии), 98, 100, 105/1, 117-а, ул. Грековская, 30, 32, 34, ул. Валдайская, 24-а (п. №3, стояк) до 20:00 19.02.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Афанасьевская (ч/с), ул. Баррикадная (ч/с), пер. Первомайский (ч/с) до 20:00 19.02.19 г.

 

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