Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 20 февраля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов города временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Холодногорский район: ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 20.02.19 г.

Киевский район:

пр. Академика Курчатова, 10 (п. №4, стояк) до 20:00 20.02.19 г.

Новобаварский район:

ул. Селянская, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 20.02.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 148 (п. №3, стояк) до 20:00 20.02.19 г.

Шевченковский район:

ул. Деревянко, 17 (п. №1), пр. Победы, 48-а (п. №6, стояк) до 20:00 20.02.19 г.