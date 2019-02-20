Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 20 февраля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов города временно прекращено водоснабжение.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:
Холодногорский район: ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 20.02.19 г.
Киевский район:
пр. Академика Курчатова, 10 (п. №4, стояк) до 20:00 20.02.19 г.
Новобаварский район:
ул. Селянская, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 20.02.19 г.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 148 (п. №3, стояк) до 20:00 20.02.19 г.
Шевченковский район:
ул. Деревянко, 17 (п. №1), пр. Победы, 48-а (п. №6, стояк) до 20:00 20.02.19 г.