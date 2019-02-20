Где сегодня в Харькове нет воды

20 февраля 2019 г. 8:28
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Сегодня, 20 февраля, в связи с  проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов города временно прекращено водоснабжение. 

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Холодногорский район: ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 20.02.19 г.

Киевский район: 
пр. Академика Курчатова, 10 (п. №4, стояк) до 20:00 20.02.19 г.

Новобаварский район: 
ул. Селянская, 18 (п. №3, стояк) до 20:00 20.02.19 г.

Слободской район: 
пр. Героев Сталинграда, 148 (п. №3, стояк) до 20:00 20.02.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Деревянко, 17 (п. №1), пр. Победы, 48-а (п. №6, стояк) до 20:00 20.02.19 г.

 

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