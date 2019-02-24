Где сегодня в Харькове нет воды

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов города временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №12, стояк), пр. Героев Сталинграда, 41-а (стояк) до 20:00 24.02.19 г.

Индустриальный район:

ул. Косарева (Соколова), 38 (п. №3, стояк), ул. Свистуна (Северная), 20 (п. №2, стояк) до 20:00 24.02.19 г.

Киевский район:

ул. Дружбы Народов, 231 (п. №1, стояк), ул. Алчевских (Артема), 58 (п. №3, стояк) до 20:00 24.02.19 г.

Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 67 (п. №4, стояк) до 17:00 25.02.19 г.

Новобаварский район:

ул. Полтавский шлях, 29 (п. №1, стояк) ул. Коростельская (ч/с) до 20:00 24.02.19 г. до 20:00 25.02.19 г.

Холодногорский район:

пер. Пластичный, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 24.02.19 г.

Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 13 (п. №6, стояк), ул. Деревянко, 52 (п. №3, стояк), ул. Шекспира, 7, пр. Людвига Свободы, 35 (п. №7, подъезд), пр. Победы, 62-б (п. №5, стояк), ул. Шекспира, 4 (п. №2, стояк) ул. Боевая (ч/с), ул. Штурмовая (ч/с), ул. Монтажная (ч/с), ул. Армейская (ч/с), ул. Боевая, 90, 101, 101-а, ул. Штурмовая, 20, 31, 32, 34, ул. Монтажная, 2, 8, 10, ул. Армейская, 113, 115, 117, 124, 126, пр. Победы, 46-а, б-р Фронтовиков, 31, ул. Динамовская, 3 до 20:00 24.02.19 г.