Где сегодня в Харькове нет воды

Cегодня, 8 декабря, в некоторых домах нескольких районов Харькова временно отсутствует водоснабжение, сообщается на сайте Харьковского городского совета. Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Индустриальный район: на ул. 12 Апреля, 9 (п. №1), водоснабжение планируют восстановить до 17:00; на ул. Тархова 1, 2, 3, 4, 13, 5, 6, 7, 8, 9, пр. Московском, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 296-б, 298, 300, 302, 302-а, 304, 304-а, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, ул. Ростовской, 3, 5, 7, 9, бул. Грицевца, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ул. Большой Кольцевой, 4, 6, 8, 14, 16, 116, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 136-а, 138, - до 8:00 9 декабря.

Киевский район: на ул. Академика Проскуры, 9 (спаренный стояк), воды не будет до 17:00; на ул. Шишковской, 8-а (п. №1, спаренный стояк), - до 20:00.

Московский район: на пр. Тракторостроителей, 107-б (п. №1, стояк), подачу воды возобновят до 20:00.

Новобаварский район: на ул. Академика Богомольца, 9-а (п. №2), воду должны дать до 17:00; ул. Электрической, 1-6, ул. Полтавский Шлях, 177 (ак. №1-3), ул. Кибальчича, 29 (п. №4, стояк), - до 20:00.

Основянский район: на пр. Гагарина, 254 (п. №1, стояк), ремонтные работы планируют завершить до 20:00.

Слободской район: на ул. Киргизской, 3 (п. №1, стояк), воды не будет до 20:00.

Шевченковский район: на ул. Отакара Яроша, 39 (п. №4, стояк), воду планируют дать до 17:00; на ул. Клочковской, 163-173, пр. Победы, 66 (п. №3, стояк), - до 20:00.