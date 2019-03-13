Где сегодня в Харькове нет воды

13 марта 2019 г. 8:18
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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Аральская (ч/с), ул. Низовая (ч/с) до 17:00 13.03.19 г.; ул. Балакирева, 42, ул. Старицкого, 4, пр. Людвига Свободы, 31 (п. №1, стояк), пр. Победы, 75 (п. №5, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №1), ул. Клочковская, 276-б (п. №2) до 20:00 13.03.19 г.

Индустриальный район: 
ул. Маршала Рыбалко, 89 (п. №2, спаренный стояк), ул. Шариковая, 37 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 13.03.19 г.

Киевский район: 
ул. Продольная, 1-а (п. №3, стояк), ул. Академика Павлова, 313 (п. №3, стояк) до 20:00 13.03.19 г., пер. Лазковский (ч/с), ул. Яровая (ч/с) до 20:00 17.03.19 г.

Московский район: 
ул. Валентиновская (Блюхера), 26 (п. №1, стояк) до 20:00 13.03.19 г.; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36 (п. №1-7) до 20:00 15.03.19 г.

Немышлянский район: 
пр. Московский, 208/1 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 13.03.19 г.; ул. Ощепкова, 4 (спаренный стояк) до 20:00 13.03.19 г.

Новобаварский район: 
ул. Тимирязева, 40 (стояк) до 20:00 13.03.19 г.

Основянский район: 
пр. Гагарина, 176 (кор. №10, п. №3, стояк) до 20:00 13.03.19 г.

Слободской район: 
пр. Петра Григоренко, 10 (п. №6, стояк) до 20:00 13.03.19 г.

 

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