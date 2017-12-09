Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 9 декабря, в некоторых домах нескольких районов Харькова временно прекращено водоснабжение, сообщается на сайте КП «Харьковводоканал».

Это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях, сообщается на сайте.

Список адресов (по состоянию на 9:00)

Индустриальный район: ул. 12 Апреля, 9 (п. №1), пр. Московский, 316 (п. №1, стояк), пр. Индустриальный (Фрунзе), 42 (п. №1, стояк) до 20:00.

Киевский район: ул. Академика Проскуры, 9 (спаренный стояк) до 17:00 11.12.17 г., пер. 1-й Лесопарковский, 7 (п. №6, стояк) до 20:00 11 декабря.

Московский район: Салтовское шоссе, 145 (п. №2, стояк) до 20:00 11 декабря.

Немышлянский район: ул. Харьковских Дивизий, 19 (п. №2, стояк) до 20:00.

Новобаварский район: ул. Кибальчича, 29 (п. №4, стояк), пр. Ново-Баварский (Ильича), 103 (п. №4, стояк) до 20:00.

Слободской район: пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №9, спаренный стояк) до 20:00.

Холодногорский район: ул. Чеботарская, 1-9 (эт. №1-3), ул. Холодногорская, 73-95 (ч/с) до 20:00 09.12.17 г., пер. Донбассовский, 17 (п. №3, стояк) до 17:00 11 декабря.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 163-173 (ч/с), ул. Балакирева, 46 до 20:00 09.12.17 г., пр. Победы, 76 (п. №10, стояк) до 20:00 10.12.17 г., пр. Победы, 66 (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №12, стояк) до 20:00 11 декабря.