Где сегодня в Харькове нет воды

14 марта 2019 г. 7:40
52 просмотра

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов города временно прекращено водоснабжение.

По информации КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район:  пос. Лесной (ч/с) до 17:00 14.03.19 г., ул. Дарвина, 7 (п. №5,6, спаренный стояк) до 20:00 14.03.19 г.

Московский район: 
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36 (п. №2, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36 (п. №3-7) до 20:00 15.03.19 г.

Немышлянский район: 
пр. Московский, 208/1 (п. №2, спаренный стояк), ул. Ощепкова, 4 ( спаренный стояк) до 20:00 14.03.19 г.

Новобаварский район: 
ул. Тимирязева, 40 (стояк), ул. Полтавский Шлях, 1/3 до 20:00 14.03.19 г.

Основянский район: 
пр. Гагарина, 80 (п. №3, стояк) до 20:00 14.03.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Счастливая, 4 (п. №1), пер. Верховский, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 14.03.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Клочковская, 186-б (п. №4, стояк), ул. Ахсарова, 9 (п. №1), пр. Победы, 48-а (п. №6, стояк) до 20:00 14.03.19 г.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.