Где сегодня в Харькове нет воды

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов города временно прекращено водоснабжение.

По информации КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: пос. Лесной (ч/с) до 17:00 14.03.19 г., ул. Дарвина, 7 (п. №5,6, спаренный стояк) до 20:00 14.03.19 г.

Московский район:

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36 (п. №2, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36 (п. №3-7) до 20:00 15.03.19 г.

Немышлянский район:

пр. Московский, 208/1 (п. №2, спаренный стояк), ул. Ощепкова, 4 ( спаренный стояк) до 20:00 14.03.19 г.

Новобаварский район:

ул. Тимирязева, 40 (стояк), ул. Полтавский Шлях, 1/3 до 20:00 14.03.19 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 80 (п. №3, стояк) до 20:00 14.03.19 г.

Холодногорский район:

ул. Счастливая, 4 (п. №1), пер. Верховский, 6 (п. №2, стояк) до 20:00 14.03.19 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 186-б (п. №4, стояк), ул. Ахсарова, 9 (п. №1), пр. Победы, 48-а (п. №6, стояк) до 20:00 14.03.19 г.