Где сегодня в Харькове нет воды

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов города временно прекращено водоснабжение.

По информации КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Слободской район: пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 6 (п. №2, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 3 (п. №4, стояк), 6 (п. №1, стояк), ул. Ковтуна, 27 (п. №1, стояк) до 20:00 15.03.19 г.

Московский район:

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36 (п. №4, стояк) до 17:00 15.03.19 г.

Немышлянский район:

пр. Московский, 208/1 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 15.03.19 г.; пр. Московский, 190/1 до 20:00 16.03.19 г.

Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 68-а (п. №3, стояк), ул. Золочевская, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 15.03.19 г.

Шевченковский район:

ул. Балакирева, 50-а (п. №1, стояк) до 20:00 15.03.19 г.