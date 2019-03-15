Где сегодня в Харькове нет воды

15 марта 2019 г. 7:43
50 просмотров

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов города временно прекращено водоснабжение.

По информации КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Слободской район: пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 6 (п. №2, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 3 (п. №4, стояк), 6 (п. №1, стояк), ул. Ковтуна, 27 (п. №1, стояк) до 20:00 15.03.19 г.

Московский район: 
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36 (п. №4, стояк) до 17:00 15.03.19 г.

Немышлянский район: 
пр. Московский, 208/1 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 15.03.19 г.; пр. Московский, 190/1 до 20:00 16.03.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Волонтерская (Социалистическая), 68-а (п. №3, стояк), ул. Золочевская, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 15.03.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Балакирева, 50-а (п. №1, стояк) до 20:00 15.03.19 г.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.