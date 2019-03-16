Где сегодня в Харькове нет воды

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

По информации КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам: Новобаварский район: пр. Любови Малой (Постышева), 18 (п. №3, подъезд), пр. Ново-Баварский (Ильича), 99 (п. №1, подъезд) до 20:00 16.03.19 г.

Киевский район:

ул. Продольная (Киев.), 3-б (п. №3, стояк) до 20:00 16.03.19 г.

Немышлянский район:

пр. Московский, 208/1(п. №2,спаренный стояк) до 20:00 16.03.19 г.

Слободской район:

б-р Жасминовый (Слинько ул.), 6 (п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 1-а (п. №1, стояк) до 20:00 16.03.19 г.

Шевченковский район:

ул. Отакара Яроша, 61-а (спаренный стояк) до 20:00 16.03.19 г.

Холодногорский район:

пер. Труда (на пониженом давлении) (ч/с) до 20:00 16.03.19 г.