Где сегодня в Харькове нет воды

16 марта 2019 г. 9:30
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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов  харьковчан временно прекращено водоснабжение.

По информации КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам: Новобаварский  район: пр. Любови Малой (Постышева), 18 (п. №3, подъезд), пр. Ново-Баварский (Ильича), 99 (п. №1, подъезд) до 20:00 16.03.19 г.

Киевский район: 
ул. Продольная (Киев.), 3-б (п. №3, стояк) до 20:00 16.03.19 г.

Немышлянский район: 
пр. Московский, 208/1(п. №2,спаренный стояк) до 20:00 16.03.19 г.

Слободской район: 
б-р Жасминовый (Слинько ул.), 6 (п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 1-а (п. №1, стояк) до 20:00 16.03.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Отакара Яроша, 61-а (спаренный стояк) до 20:00 16.03.19 г.

Холодногорский район: 
пер. Труда (на пониженом давлении) (ч/с) до 20:00 16.03.19 г.

 

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