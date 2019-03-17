Где сегодня в Харькове нет воды

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

По информации КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Отакара Яроша, 61-а (стояк, спаренный стояк), ул. Ахсарова, 13(п. №11, стояк) до 20:00 17.03.19 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Грицевца, 46-а до 15:00 17.03.19 г.

Киевский район:

ул. Продольная (Киев.), 3-б (п. №3, стояк) до 20:00 18.03.19 г.

Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 26-а (п. №3, стояк) до 20:00 18.03.19 г.

Новобаварский район:

пр. Любови Малой (Постышева), 18 (п. №3), пр. Ново-Баварский (Ильича), 99 (п. №1) до 20:00 17.03.19 г.

Основянский район:

ул. Томская (ч/с), ул. Большая Жихорьская (Железнякова) (ч/с), въезд Достоевского,3, 3-а, ул. Достоевского, 1-а, 2-а, 2, 4, 6 до 15:00 17.03.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 1-а (п. №1, стояк) до 20:00 17.03.19 г.