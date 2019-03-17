Где сегодня в Харькове нет воды

17 марта 2019 г. 9:30
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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

По информации КП «Харьковводоканал», воды нет  по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Отакара Яроша, 61-а (стояк, спаренный стояк), ул. Ахсарова, 13(п. №11, стояк) до 20:00 17.03.19 г.

А также:

Индустриальный район: 
ул. Грицевца, 46-а до 15:00 17.03.19 г.

Киевский район: 
ул. Продольная (Киев.), 3-б (п. №3, стояк) до 20:00 18.03.19 г.

Московский район: 
ул. Валентиновская (Блюхера), 26-а (п. №3, стояк) до 20:00 18.03.19 г.

Новобаварский район: 
пр. Любови Малой (Постышева), 18 (п. №3), пр. Ново-Баварский (Ильича), 99 (п. №1) до 20:00 17.03.19 г.

Основянский район: 
ул. Томская (ч/с), ул. Большая Жихорьская (Железнякова) (ч/с), въезд Достоевского,3, 3-а,  ул. Достоевского, 1-а, 2-а, 2, 4, 6 до 15:00 17.03.19 г.

Слободской район: 
пр. Героев Сталинграда, 1-а (п. №1, стояк) до 20:00 17.03.19 г.

 

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