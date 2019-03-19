Где сегодня в Харькове нет воды

19 марта 2019 г. 7:45
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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов города временно прекращено водоснабжение.

По информации КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Новобаварский район: Григоровское шоссе (Комсомольское), 57 (п. №1, стояк), ул. Полтавский Шлях, 1/3 до 20:00 19.03.19 г.

Киевский район: 
въезд Беспаловский (ч/с) до 20:00 19.03.19 г.

Московский район: 
наб. Автострадная, 13/1 (п. №1) до 17:00 19.03.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Золочевская, 30/1 (п. №4, стояк) до 20:00 20.03.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), ул. Клочковская, 199-г (п. №1, стояк) до 20:00 19.03.19 г.

 

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