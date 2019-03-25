Где сегодня в Харькове нет воды

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов города временно прекращено водоснабжение.

По информации КП «Харьковводоканал», по состоянию на 6:30 воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №10), ул. Дружбы Народов, 218 (п. №2, стояк) до 20:00 25.03.19 г.

Индустриальный район:

б-р Грицевца, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 25.03.19 г.

Киевский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 121 (п. №9, стояк), пр. Академика Курчатова, 12 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 25.03.19 г.

Немышлянский район:

ул. Амосова, 32 (п. №1) до 17:00 25.03.19 г.; ул. Маршала Рыбалко, 35 (п. №3) до 20:00 25.03.19 г.

Новобаварский район:

ул. Власенко, 24 (п. №1, стояк), ул. Полтавский Шлях, 47/49 (п. №2) до 20:00 25.03.19 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 43/1 (п. №1, стояк) до 20:00 25.03.19 г.

Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 68, 68-а, пр. Науки (Ленина), 70 до 19:00 25.03.19 г., ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), ул. Деревянко, 48 (п. №2, спаренный стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №4, стояк), пр. Победы, 66 (п. №8, стояк), пр. Победы, 61 (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 25.03.19 г.