Где сегодня в Харькове нет воды

25 марта 2019 г. 8:10
52 просмотра

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов города временно прекращено водоснабжение.

По информации КП «Харьковводоканал», по состоянию на 6:30 воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №10), ул. Дружбы Народов, 218 (п. №2, стояк) до 20:00 25.03.19 г.

Индустриальный район: 
б-р Грицевца, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 25.03.19 г.

Киевский район: 
ул. Гвардейцев Широнинцев, 121 (п. №9, стояк), пр. Академика Курчатова, 12 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 25.03.19 г.

Немышлянский район: 
ул. Амосова, 32 (п. №1) до 17:00 25.03.19 г.; ул. Маршала Рыбалко, 35 (п. №3) до 20:00 25.03.19 г.

Новобаварский район: 
ул. Власенко, 24 (п. №1, стояк), ул. Полтавский Шлях, 47/49 (п. №2) до 20:00 25.03.19 г.

Слободской район: 
пр. Гагарина, 43/1 (п. №1, стояк) до 20:00 25.03.19 г.

Шевченковский район: 
пр. Науки (Ленина), 68, 68-а, пр. Науки (Ленина), 70 до 19:00 25.03.19 г., ул. Отакара Яроша, 47 (п. №1, спаренный стояк), ул. Деревянко, 48 (п. №2, спаренный стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №4, стояк), пр. Победы, 66 (п. №8, стояк), пр. Победы, 61 (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 25.03.19 г.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.