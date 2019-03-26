Где сегодня в Харькове нет воды

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воду отключили по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 88 (п. №1-3), пр. Академика Курчатова, 12 (п. №4, спаренный стояк), пер. Остроградский, 4-а (п. №1, стояк) до 20:00 26.03.19 г.; пер. Каплуновский (Краснознаменный), 2(п. №2, стояк) до 02:00 26.03.19 г.

Индустриальный район:

б-р Грицевца, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 26.03.19 г.

Московский район:

ул. Дружбы Народов, 206 (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 124-б (п. №1, стояк) до 20:00 27.03.19 г.

Новобаварский район:

ул. Менделеева, 23/2 (п. №1, стояк) до 20:00 26.03.19 г.

Основянский район:

ул. Университетская, 37/39 (п. №2, стояк) до 20:00 26.03.19 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №8, стояк) до 20:00 27.03.19 г.

Шевченковский район:

ул. Отакара Яроша, 10, ул. Клочковская, 222, ул. Деревянко, 48 (п. №2, спаренный стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №4, стояк), ул. Отакара Яроша, 37 (п. №2, спаренный стояк), ул. Данилевского, 20 (п. №3, стояк) до 20:00 26.03.19 г.