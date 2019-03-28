Где сегодня в Харькове нет воды?

В ряде домов Харькова сегодня, 28 марта, временно нет воды.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал".

По информации коммунальщиков, водоснабжение отключено по таким адресам, Индустриальный район: пр. Индустриальный (Фрунзе), 13 (п. №4, стояк) до 20:00

Киевский район: ул. Метростроителей, 29 до 20:00

Московский район: ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 80 (п. №7, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №10, стояк) до 20:00

Немышлянский район: ул. Харьковских Дивизий, 5 (п. №1, стояк), ул. Маршала Рыбалко, 4 (п. №5, стояк) до 20:00

Шевченковский район: ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №4, стояк), ул. Отакара Яроша, 37 (п. №2, спаренный стояк), пр. Победы, 68 (стояк), пр. Науки (Ленина), 70 (п. №1, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №10, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №7) до 20:00.