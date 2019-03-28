Где сегодня в Харькове нет воды?

28 марта 2019 г. 7:15
65 просмотров

В ряде домов Харькова сегодня, 28 марта, временно нет воды. 

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал". 

По информации коммунальщиков, водоснабжение отключено по таким адресам, Индустриальный район: пр. Индустриальный (Фрунзе), 13 (п. №4, стояк) до 20:00 

Киевский район: ул. Метростроителей, 29 до 20:00 

Московский район: ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 80 (п. №7, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 59 (п. №10, стояк) до 20:00 

Немышлянский район: ул. Харьковских Дивизий, 5 (п. №1, стояк), ул. Маршала Рыбалко, 4 (п. №5, стояк) до 20:00 

Шевченковский район: ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №4, стояк), ул. Отакара Яроша, 37 (п. №2, спаренный стояк), пр. Победы, 68 (стояк), пр. Науки (Ленина), 70 (п. №1, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №10, стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №7) до 20:00. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.