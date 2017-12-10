Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 10 декабря, в некоторых домах нескольких районов Харькова временно прекращено водоснабжение, сообщается на сайте КП «Харьковводоканал». Это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Список адресов (по состоянию на 9:00):

Киевский район: ул. Академика Проскуры, 3 (п. №6) до 20:00, ул. Академика Проскуры, 9 (спаренный стояк) до 17:00 11 декабря, пер. 1-й Лесопарковский, 7 (п. №6, стояк) до 20:00 11 декабря.

Московский район: ул. Дружбы Народов, 240 (п. №3, стояк) до 20:00.

Немышлянский район: ул. Танкопия, 5 до 15:00 , ул. Харьковских Дивизий, 19 (п. №2, стояк) до 20:00.

Новобаварский район: ул. Дудинской (Нариманова), 4 (п. №3, стояк) до 17:00 11 декабря, ул. Кибальчича, 29 (п. №4, стояк), пр. Ново-Баварский (Ильича), 103 (п. №4, стояк) до 20:00 11 декабря.

Основянский район: ул. Достоевского, 2 (п. №3, стояк), ул. Машинистов, 14 до 20:00 , пр. Гагарина, 254 (п. №1, стояк), наб. Гимназическая (Красношкольная), 12 (стояк) до 20:00 11 декабря.

Слободской район: пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №9, спаренный стояк) до 20:00 11 декабря.

Холодногорский район: ул. Холодногорская, 73-95 (ч/с), ул. Благовещенская (Карла Маркса), 29-а (п. №1) до 20:00 , пер. Донбассовский, 17 (п. №3, стояк) до 17:00 11 декабря.

Шевченковский район: ул. Шекспира, 12-а (п. №2, стояк) до 20:00, ул. Ромена Роллана, 15-а, ул. Клочковская, 163-173 (ч/с), пр. Победы, 66 (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №12, стояк), пр. Победы, 76 (п. №10, стояк) до 20:00 11 декабря.