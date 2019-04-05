Где сегодня в Харькове нет воды?

05 апреля 2019 г. 8:40
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В некоторых домах Харькова в пятницу, 5 апреля, нет воды. 

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводокал" водоснабжение отсутствует по следующим адресам, Индустриальный район: пр. Индустриальный (Фрунзе), 24/31 (стояк) до 20:00

Киевский район: ул. Академика Проскуры, 3 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 

Московский район: ул. Академика Павлова, 140 (п. №10, стояк) до 20:00 

Новобаварский район: ул. Китаенко, 8 (п. №1) до 20:00 

Холодногорский район: ул. Золочевская, 25 (п. №1), ул. Полтавский Шлях, 148/2 (п. №3, стояк), 152 (п. №3, стояк) до 20:00 

Шевченковский район: пр. Победы, 62-б (п. №5) до 17:00 05.04.19 г.; ул. Культуры, 9 (п. №5, стояк), пр. Победы, 62-г (п. №3, стояк), ул. Данилевского, 24 (п. №1), Бурсацкий спуск, 8 (спаренный стояк) до 20:00

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