Где сегодня в Харькове нет воды

13 апреля 2019 г. 9:22
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Сегодня, 13 апреля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан  временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

Так, по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам: Шевченковский район:

ул. Залесская (ч/с), ул. Клочковская, 193, 193-1, 193-2,  пр. Победы, 61 (п. №3, стояк),  пр. Победы, 67 (стояк) до 20:00 15.04.19 г.

Киевский район: 
ул. Академика Проскуры, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 13.04.19 г.

Московский район: 
ул. Гвардейцев Широнинцев, 49-г (п. №1, стояк) до 20:00 13.04.19 г.

Слободской район: 
ул. Лебединская, 5 до 10:00 13.04.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Старопрудная, 6 (п. №3, стояк) до 20:00 13.04.19 г.

 

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