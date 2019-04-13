Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 13 апреля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.
Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».
Так, по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам: Шевченковский район:
ул. Залесская (ч/с), ул. Клочковская, 193, 193-1, 193-2, пр. Победы, 61 (п. №3, стояк), пр. Победы, 67 (стояк) до 20:00 15.04.19 г.
Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 13.04.19 г.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 49-г (п. №1, стояк) до 20:00 13.04.19 г.
Слободской район:
ул. Лебединская, 5 до 10:00 13.04.19 г.
Холодногорский район:
ул. Старопрудная, 6 (п. №3, стояк) до 20:00 13.04.19 г.