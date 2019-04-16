Где сегодня в Харькове нет воды

16 апреля 2019 г. 7:40

Сегодня, 16 апреля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет  по следующим адресам:

Шевченковский район: пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк), пр. Победы, 62-б (п. №4) до 20:00 16.04.19 г.

Московский район: 
Салтовское шоссе, 147 (стояк) до 17:00 16.04.19 г.

Немышлянский район: 
б-р Академика Юрьева, 11(п. №2, стояк), ул. Василия Мельникова (Межлаука), 3 (п. №4) до 20:00 16.04.19 г.

Новобаварский район: 
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк) до 20:00 16.04.19 г.

Слободской район: 
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №8, стояк) до 20:00 16.04.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Холодногорская, 8 (п. №4, стояк) до 20:00 16.04.19 г.

 

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