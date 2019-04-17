Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 17 апреля, связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 6:30 воды нет по следующим адресам: Московский район:

ул. Героев Труда, 48-е (п. №1, стояк) до 17:00 17.04.19 г.; ул. Героев Труда, 49 (п. №6, стояк) до 17:00 18.04.19 г.

Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 1 (п. №6), пр. Академика Курчатова, 5 (п. №2) до 17:00 17.04.19 г.

Новобаварский район:

ул. Власенко, 4 до 20:00 17.04.19 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 44 (п. №3, стояк) до 20:00 17.04.19 г.

Холодногорский район:

ул. Золочевская, 12 (п. №3), ул. Маршала Малиновского, 10/14 (п. №2) до 17:00 17.04.19 г.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 35-в (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 43-б (п. №4, стояк) до 20:00 17.04.19 г.