Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 22 апреля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на утро воды нет по следующим адресам:

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 77 (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 25/71 (п. №1, стояк) до 17:00 22.04.19 г.; ул. Гарибальди, 3 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 26 (стояк) до 20:00 22.04.19 г.

А также:

Немышлянский район:

проезд Стадионный, 9 (п. №1, стояк) до 20:00 22.04.19 г.

Новобаварский район:

б-р Профсоюзный, 64-а (п. №1, стояк) до 20:00 22.04.19 г.

Слободской район:

ул. Ньютона, 133 (п. №5, стояк), въезд Фесенковский, 9 (п. №2, стояк) до 20:00 22.04.19 г.

Холодногорский район:

пер. Игоря Муратова 1-й (Тиняковский) (ч/с), пер. Игоря Муратова 2-й (Тиняковский) (ч/с), ул. Огаревская, 16б, 22, ул. Костромская (ч/с), ул. Холодногорская, 10 (п. №3, стояк), ул. Инициативная, 4 (п. №7, стояк) до 20:00 22.04.19 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 74-г (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 59 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 101-в (п. №3, спаренный стояк), ул. Новгородская, 10 (п. №3, стояк), ул. Новгородская, 4-а (п. №4, стояк), ул. Культуры, 11 (стояк), ул. Ахсарова, 7 (п. №1, стояк), ул. Культуры, 23 (п. №4) до 20:00 22.04.19 г.