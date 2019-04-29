Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня. 29 апреля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов города временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Героев Труда, 12 (п. №2), ул. Дружбы Народов, 223 (п. №3, стояк), ул. Пушкинская, 54 (п. №3) до 20:00 29.04.19 г.

Индустриальный район:

пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 12 (п. №3, стояк), ул. Франтишека Крала, 13 (п. №3) до 20:00 29.04.19 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 77-а (п. №2, стояк), ул. Гарибальди, 3 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 23-в (п. №10, стояк), пр. Тракторостроителей, 83-г (п. №3, стояк), ул. Владислава Зубенка (Тимуровцев), 82 (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 19-г (п. №5, стояк), 68-б (п. №4, стояк) до 20:00 29.04.19 г.

Немышлянский район:

пр. Московский, 198/1(п. №3) до 17:00 29.04.19 г.

Слободской район:

б-р Жасминовый (Слинько), 16-а (п. №1, стояк) до 20:00 29.04.19 г.

Холодногорский район:

ул. Рылеева, 49/51 (п. №3) до 17:00 29.04.19 г., ул. Кацарская, 29 (п. №1, стояк) до 20:00 30.04.19 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 66 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 39 (п. №7, спаренный стояк), ул. Веселая (ч/с), ул. Вячеслава Чорновола (Лебедева) (ч/с), ул. Зачепиловская (ч/с), ул. Полярная (ч/с), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская) (ч/с), ул. Кутузовская (ч/с), ул. Рудаковская (ч/с), пер. Макеевский (ч/с), ул. Софиевская (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с), ул. Карагандинская (ч/с), ул. Аграрная (ч/с), ул. Тобольская (ч/с), ул. Новомирная (ч/с), ул. Феодосийская (ч/с), пер. Товарищеский (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), ул. Товарищеская (ч/с), ул. Серебряная (ч/с), ул. Авиационная (ч/с), въезд 2-й Дорошенковский (ч/с), въезд 1-й Дорошенковский (ч/с), ул. Севастопольская (ч/с), ул. Бородиновская (ч/с), ул. Пржевальского (ч/с), ул. Дорошенковская (ч/с) до 17:00 29.04.19 г.