Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 30 апреля, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:30 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: ул. Наумовская (ч/с) до 18:00 30.04.19 г., ул. Дружбы Народов, 223 (п. №3, стояк), ул. Шишковская, 8 (п. №1), ул. Валентиновская (Блюхера), 13-а (п. №7, стояк), пер. 2-й Лесопарковский, 10 (п. №2, стояк) до 20:00 30.04.19 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 77-а (п. №2, стояк), ул. Гарибальди, 3 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 23-в (п. №10, стояк), пр. Тракторостроителей, 83-г (п. №3, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 82 (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 19-г (п. №5, стояк), ул. Героев Труда, 68-б (п. №4, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 23-д (п. №3, стояк) до 20:00 30.04.19 г.

Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 16-а (п. №1, стояк) до 20:00 30.04.19 г.

Холодногорский район:

ул. Золочевская, 25 (п. №1) до 20:00 30.04.19 г.; ул. Большая Панасовская (Котлова), 250/5 (п. №2) до 20:00 02.05.19 г.

Шевченковский район:

пр. Науки (Ленина), 31-а, пр. Науки (Ленина), 29-а (п. №1, стояк) до 20:00 30.04.19 г.; пр. Победы, 66-з (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 59 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 77 (п. №3, стояк) до 20:00 02.05.19 г.