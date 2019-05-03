Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 3 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 6:30 воды нет по следующим адресам:

Холодногорский район:

ул. Верхнегиевская (ч/с), ул. Подлесная (ч/с), пер. Томаховский (ч/с), пер. Жиловский (ч/с), пер. Варениковский (ч/с) до 20:00 03.05.19 г.

Киевский район:

ул. Героев Труда, 12-е (п. №3, стояк), ул. Старошишковская, 2 (п. №1), ул. Академика Проскуры, 3-б (п. №1) до 17:00 03.05.19 г.; ул. Шишковская, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 03.05.19 г.; ул. Шевченко, 337 (п. №3, стояк) до 20:00 04.05.19 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 59-г (п. №6, стояк) до 17:00 03.05.19 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 93 (п. №1, стояк) до 20:00 03.05.19 г.

Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 127 (п. №1) до 17:00 03.05.19 г.

Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 16-а (п. №1, стояк) до 20:00 03.05.19 г.

Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 5 до 19:00 03.05.19 г.; ул. Полярная (ч/с), ул. 23 Августа, 77 (п. №3, стояк), ул. Новгородская, 2 (п. №4, стояк), ул. Тобольская, 35 (п. №1, спаренный стояк), ул. Ахсарова, 9 (п. №1, стояк), пр. Победы, 76 (п. №7-9), пр. Победы, 73-а (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 7 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 03.05.19 г., ул. Новгородская, 8 (п. №3, стояк) до 00:00 03.05.19 г.