Где сегодня в Харькове нет воды

06 мая 2019 г. 7:36
34 просмотра

Сегодня, 6 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район:

ул. Леся Сердюка, 10 (п. №1, стояк) до 17:00 06.05.19 г.; пр. Тракторостроителей, 69-а (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 77 (п. №2, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 19 (п. №4, стояк) до 20:00 06.05.19 г.

Киевский район: 
ул. Гиршмана, 4, ул. Гоголя, 2-а (п. №2) до 20:00 06.05.19 г.

Немышлянский район: 
ул. Василия Мельникова (Межлаука), 3/2 (п. №2) до 18:00 06.05.19 г.

Новобаварский район: 
ул. Кибальчича, 43 (п. №5, стояк) до 20:00 06.05.19 г.

Основянский район: 
ул. Грозненская, 56-а (п. №3, стояк) до 20:00 06.05.19 г.

Слободской район: 
пр. Героев Сталинграда, 25 (п. №4, спаренный стояк), ул. Танкопия, 28 (п. №6, стояк) до 20:00 06.05.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Золочевская, 27 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 06.05.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Клочковская, 61/63 (п. №1), пр. Людвика Свободы, 35-в (п. №1, стояк), ул. Старицкого, 9 (п. №6) до 20:00 06.05.19 г.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.