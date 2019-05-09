Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 9 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-д (п. №1, стояк), пр. Александровский, 154 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 09.05.19 г.
А также:
Киевский район:
ул. Вологодская, 35 (п. №3, стояк) до 20:00 09.05.19 г.
Слободской район:
ул. Александра Матросова, 8 (стояк) до 20:00 10.05.19 г.
Холодногорский район:
пер. Чередниченковский, 7 (п. №6) до 20:00 09.05.19 г.