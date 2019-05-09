Где сегодня в Харькове нет воды

09 мая 2019 г. 8:50
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Сегодня, 9 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-д (п. №1, стояк), пр. Александровский, 154 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 09.05.19 г.

А также:      

Киевский район: 
ул. Вологодская, 35 (п. №3, стояк) до 20:00 09.05.19 г.

Слободской район: 
ул. Александра Матросова, 8 (стояк) до 20:00 10.05.19 г.

Холодногорский район: 
пер. Чередниченковский, 7 (п. №6) до 20:00 09.05.19 г.

 

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