Где сегодня в Харькове нет воды

11 мая 2019 г. 9:17
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Сегодня, 11 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов  временно прекращено .

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воду отключили по следующим адресам:

Шевченковский район: пр. Победы, 60 (п. №2) до 17:00 11.05.19 г.; пр. Победы, 70 (п. №3, стояк), ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, спаренный стояк), пр. Науки (Ленина), 32 (стояк), ул. Шекспира, 26 (п. №3), ул. Ахсарова, 20 (п. №2, стояк) до 20:00 11.05.19 г.

Индустриальный район: 
ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-д (п. №1, стояк) до 20:00 11.05.19 г.

Немышлянский район: 
ул. Харьковских Дивизий, 17 (п. №1, стояк) до 20:00 11.05.19 г.

Новобаварский район: 
ул. Власенко, 9 (п. №1, спаренный стояк), ул. Китаенко, 3-а (п. №4, стояк) до 20:00 11.05.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Полтавский Шлях, 152 (п. №2, стояк) до 20:00 11.05.19 г.

 

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