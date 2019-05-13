Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 13 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Отакара Яроша, 59 (п. №1, спаренный стояк), пр. Науки (Ленина), 32 (стояк), ул. Ахсарова, 20 (п. №2, стояк), пр. Победы, 77-б (п. №2, стояк), пр. Науки (Ленина), 74 (п. №1, стояк), ул. Космическая, 25 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 13.05.19 г.

Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-д (п. №1, стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 33 (п. №1, стояк) до 20:00 13.05.19 г.

Киевский район:

ул. Маршала Бажанова, 23 до 20:00 13.05.19 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 77 (п. №2, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 64 (п. №4, стояк), ул. Познанская, 11 (п. №7, стояк) до 20:00 13.05.19 г.

Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 99 (п. №3) до 20:00 13.05.19 г.

Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 9 (стояк), ул. Танкопия, 24 (п. №7, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №9, стояк) до 20:00 13.05.19 г.