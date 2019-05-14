Где сегодня в Харькове нет воды

14 мая 2019 г. 7:36
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Сегодня, 14 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район: ул. Познанская, 11 (п. №7, стояк), Салтовское шоссе, 137-а (п. №1), пр. Тракторостроителей, 138 (п. №1), ул. Леся Сердюка, 14 (п. №1) до 20:00 14.05.19 г.

Индустриальный район: 
ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-д (п. №1, стояк), ул. Библика (2-й Пятилетки), 33 (п. №1, стояк) до 20:00 14.05.19 г.

Основянский район: 
пр. Гагарина, 80 (стояк) до 20:00 14.05.19 г.

Слободской район: 
ул. Танкопия, 24 (п. №7, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №9, стояк), ул. Молочная (Кирова), 11 (кор. №8, п. №1) до 20:00 14.05.19 г.

Шевченковский район: 
пр. Науки (Ленина), 32 (стояк), ул. Ахсарова, 20 (п. №2, стояк) до 20:00 14.05.19 г.

 

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