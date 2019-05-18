Где сегодня в Харькове нет воды

18 мая 2019 г. 9:36
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Сегодня, 18 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов харьковчан временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:30 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Казахстанская (ч/с), ул. Тобольская (ч/с), ул. Аграрная (ч/с), ул. Феодосийская (ч/с), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 64, 66, ул. 23 Августа, 73 (п. №1, стояк) до 20:00 18.05.19 г.

Индустриальный район: 
пр. Московский, 288 (стояк) до 20:00 18.05.19 г.

Киевский район: 
ул. Героев Труда, 4 (п. №11, стояк), 20/321 (п. №4-9) до 20:00 18.05.19 г.

Немышлянский район: 
ул. Маршала Рыбалко, 46 (п. №2, стояк) до 20:00 18.05.19 г.

Слободской район: 
проезд Садовый, 10-а (п. №3, стояк) до 20:00 18.05.19 г.

Холодногорский район: 
пер. Чередниченковский, 7 (п. №3) до 20:00 18.05.19 г.

 

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