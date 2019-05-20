Где сегодня в Харькове нет воды

20 мая 2019 г. 7:41
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Сегодня, 20 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 6:30 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. 23 Августа, 77 (п. №3, стояк), ул. Старицкого, 9 (п. №3), ул. Рымарская, 19 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 46-а (п. №2), пер. 23 Августа, 1  (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 20.05.19 г.; ул. Есенина, 1 (п. №4, стояк) до 20:00 21.05.19 г.

Индустриальный район: 
пр. Московский, 288 (стояк), пр. Индустриальный, 34 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 20.05.19 г.

Киевский район: 
ул. Героев Труда, 20-а, ул. Пушкинская, 53, 53-а,б, 63, 64, 65, 66/1, ул. Героев Труда, 4 (п. №11, стояк) до 17:00 20.05.19 г.; ул. Старошишковская, 12 (п. №3, стояк) до 20:00 20.05.19 г.

Московский район: 
пр. Тракторостроителей, 77 (п. №4, стояк), 102-г (п. №3, стояк), 107-б (п. №3, стояк), Салтовское шоссе, 141-б (п. №3, стояк) до 20:00 20.05.19 г.

Немышлянский район: 
ул. Краснодарская, 171-з до 17:00 20.05.19 г., ул. Маршала Рыбалко, 46 (п. №2, стояк) до 20:00 20.05.19 г.

Слободской район: 
проезд Садовый, 10-а (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 45-а (п. №1, стояк), ул. Александра Матросова, 6-б (п. №2, стояк) до 20:00 20.05.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Полтавский Шлях, 22/24, ул. Полтавский Шлях, 84 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 20.05.19 г.

 

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