Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 13 декабря, в некоторых домах нескольких районов Харькова временно отсутствует водоснабжение, сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Индустриальный район: на бул. Ивана Каркача, 75 (п. №2, стояк), ул. Грицевца, 20-а (п. №1, стояк), ул. Библика, 59 (п. №4, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 17:00.

Киевский район: на ул. Академика Проскуры, 1, воды не будет до 20:00.

Московский район: на ул. Бучмы, 36-а, ул. Героев Труда, 15-б, воду должны дать до 17:00; на ул. Героев Труда, 48 (п. №7-12), ул. Академика Павлова, 140-г (п. №4, стояк), - до 20:00.

Немышлянский район: на ул. Ощепкова, 7-а (п. №2, спаренный стояк), водоснабжение возобновят до 17:00.

Новобаварский район: на пр. Ново-Баварском, 103 (п. №4, стояк), воду должны включить до 20:00.

Основянский район: на пр. Гагарина, 254 (п. №1, стояк), подачу воды планируют возобновить до 20:00.

Слободской район: на пр. Льва Ландау, 16 (п. №9, спаренный стояк), проезде Садовом, 12-а (п. №1), воду дадут до 20:00.

Холодногорский район: на ул. Холодногорской, 73-95, ул. Полтавский Шлях, 59-а, 53, 55, 57, 59, воду должны включить до 20:00.

Шевченковский район: на пр. Победы, 67 (п. №1, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 17:00; на ул. Клочковской, 197 (п. №12, стояк), 163-173 ул. Новгородской, 4 (п. №3, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 46-в (п. №1, стояк), ул. Старицкого, 9 (п. №6), - до 20:00.