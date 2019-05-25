Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 25 мая, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Киевский район: въезд 1-й Жилярди (ч/с), въезд 2-й Жилярди (ч/с), въезд 3-й Жилярди (ч/с), ул. Роменская (ч/с), ул. Жилярди (ч/с) до 20:00 25.05.19 г.

Московский район:

ул. Светлая, 2 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 77 (п. №14, стояк) до 20:00 25.05.19 г.

Основянский район:

ул. Валдайская, 24 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 25.05.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 21-в (п. №1, стояк), пер. Зерновой, 5-б (п. №2, стояк) до 20:00 25.05.19 г.

Холодногорский район:

ул. Золочевская, 27 (п. №3, стояк) до 20:00 27.05.19 г.

Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 42-а (п. №1), ул. 23 Августа, 2(п. №4, стояк), ул. Штурмовая, 34 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 52-б (п. №2, стояк), ул. Есенина, 18 (п. №3, спаренный стояк), ул. Деревянко, 40, 42 до 20:00 25.05.19 г.