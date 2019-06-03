Где сегодня в Харькове нет воды

03 июня 2019 г. 8:07
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Сегодня, 3 июня, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 7:00 воды нет по следующим адресам:

Московский район:

пр. Московский, 89 (п. №7, спаренный стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 54-а (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 29 (п. №1) до 20:00 03.06.19 г.; пр. Тракторостроителей, 107-б (п. №1) до 20:00 04.06.19 г.

Киевский район: 
ул. Шишковская, 10 (п. №2, стояк) до 18:00 03.06.19 г.; ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк), ул. Старошишковская, 12 (стояк) до 20:00 03.06.19 г.

Новобаварский район: 
пр. Ново-Баварский (Ильича), 103 (п. №1, стояк) до 20:00 03.06.19 г.

Слободской район: 
пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №4, стояк) до 20:00 03.06.19 г.

Шевченковский район: 
ул. Космическая, 14-а, 16, пр. Победы, 54 (п. №1, стояк), 62-б (п. №3, стояк), 70 (п. №2, стояк), 74-в (п. №1, стояк), 78-б (п. №3), ул. Старицкого, 9 (п. №3, стояк), пр. Людвига Свободы, 26 (п. №3, стояк), ул. Тобольская, 45 (п. №1), ул. 23 Августа, 46 (п. №1, спаренный стояк), ул. Балакирева, 50-а (п. №1) до 20:00 03.06.19 г.

 

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