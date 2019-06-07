Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 7 июня, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов города временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 8:00 воды нет по следующим адресам:

Новобаварский район:

пер. Ижевский, 15, ул. Москалевская (Октябрьской Революции) (ч/с), ул. Владимирская (ч/с), пер. Приходьковский (ч/с), пер. Чаплыгинский (ч/с), ул. Колодезная (ч/с), ул. Степная (ч/с), ул. Свет Шахтера (ч/с), пер. Колодезный (ч/с), ул. Гостинная (ч/с), пер. Степной (ч/с), ул. Карпинского (ч/с), ул. Моечная (ч/с), ул. Черепановых (ч/с), въезд Свет Шахтера (ч/с), ул. Котляревского (ч/с), ул. Карташовская (Краснодонская) (ч/с), ул. Регистраторская (ч/с), пер. Мичурина (ч/с), ул. Валерьяновская (ч/с), ул. Москалевская (Октябрьской Революции) , 56, 64 (эт. №2), 92 (эт. №5) до 20:00 07.06.19 г., ул. Тимирязева, 40 (стояк) до 20:00 07.06.19 г.

Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-в (п. №2) до 20:00 08.06.19 г.

Киевский район:

ул. Академика Проскуры, 3 (п. №3, спаренный стояк), ул. Сумская, 26, ул. Старошишковская, 6 (п. №5, стояк), ул. Шишковская, 6-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 07.06.19 г.

Московский район:

Салтовское шоссе, 65-г до 17:00 07.06.19 г.; ул. Познанская, 4 (стояк) до 20:00 07.06.19 г.

Немышлянский район:

ул. Танкопия, 39/18 (п. №3, стояк) до 17:00 07.06.19 г.

Слободской район:

пр. Петра Григоренко, 10 (спаренный стояк), 45 (стояк), пр. Героев Сталинграда, 175 (стояк) до 20:00 07.06.19 г.; пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №4, стояк) до 20:00 09.06.19 г.; пр. Героев Сталинграда, 25 (п. №2, стояк) до 20:00 07.06.19 г.

Холодногорский район:

ул. Счастливая, 20 (п. №1, стояк) до 20:00 07.06.19 г.; пер. Чередниченковский, 7 (п. №5) до 20:00 08.06.19 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 72 (п. №13, стояк) до 20:00 08.06.19 г.