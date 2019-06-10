Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 10 июня, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воду отключат по следующим адресам:

ШевченковскИЙ район: ул. Есенина, 1, 2, 2-а, 3, 3-а, 5, 7, 8, 8-а,б, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, ул. Тобольская, 59-а, ул. Отакара Яроша, 27, 29, ул. Балакирева, 25, ул. Клочковская, 197 (п. №7, спаренный стояк), ул. Деревянко, 1 (п. №2), ул. Космическая, 27 (п. №2, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №9, спаренный стояк), ул. Шатиловская (Ленина), 1 (стояк), ул. Деревянко, 46 (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 105-а до 20:00 10.06.19 г.

Киевский район:

въезд 2-й Лазковский (ч/с), въезд Лазковский (ч/с), ул. Сумская, 26 до 20:00 10.06.19 г.

Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 33, 33-а, 35/81 (п. №7-14), пр. Тракторостроителей, 134-а (п. №8, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 21-а (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 130 (стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59 (стояк), пр. Тракторостроителей, 108-а (стояк), ул. Героев Труда, 17 (стояк), пр. Московский, 131-б (стояк) до 20:00 10.06.19 г.

Новобаварский район:

въезд Станционный (ч/с), ул. Станционная (ч/с), ул. Станционная, 4, ул. Тимирязева, 40 (стояк) до 20:00 10.06.19 г.

Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №4, стояк), пр. Петра Григоренко, 45 (стояк), въезд Фесенковский, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 10.06.19 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 130/132 (п. №1) до 17:00 10.06.19 г.