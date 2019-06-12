Где сегодня в Харькове нет воды?

В ряде домов Харькова сегодня, 12 июня, временно отключили воду.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" водоснабжение отсутствует по таким адресам,

Киевский район: ул. Старошишковская, 6 (п. №3, стояк), ул. Костомаровская, 14 (п. №1, стояк) до 20:00 12.06.19 г.; пер. 2-й Лесопарковский, 7 (п. №1) до 17:00 13 июня

Московский район: Салтовское шоссе, 139-а (п. №4, стояк) до 17:00 12.06.19 г.; ул. Академика Павлова, 130 (стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 12 (п. №4-6), ул. Академика Павлова, 140-а (п. №3, стояк) до 20:00

Немышлянский район: ул. Ферганская, 34 (п. №5, стояк) до 20:00

Новобаварский район: ул. Корабельная (Краснофлотская) (ч/с), ул. Дудинской (Нариманова), 6, ул. Полтавский Шлях, 155, Григоровское шоссе (Комсомольское), 63, 65, 67, ул. Камская, 1, пер. Болгарский, 3, пер. Ржевский, 12 (п. №2) до 17:00; ул. Тимирязева, 40 (стояк), ул. Тимирязева, 28 (п. №3, стояк) до 20:00

Основянский район: пр. Московский, 38 (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 78 (стояк) до 20:00

Слободской район: ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк) до 20:00

Холодногорский район: ул. Полтавский Шлях, 188/10 (п. №4) до 17:00

Шевченковский район: пр. Победы, 71 (п. №2) до 17:00; ул. Деревянко, 46 (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 6 (п. №5, спаренный стояк), ул. Ахсарова, 17 (п. №11, стояк) до 20:00