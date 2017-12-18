Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 18 декабря, в некоторых домах нескольких районов Харькова временно отсутствует водоснабжение, сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях, сообщили в КП «Харьковводоканал».

Индустриальный район: на ул. Плиточной, 5 (п. №2), водоснабжение планируют возобновить до 20:00.

Киевский район: на ул. Рудика, 3 (п. №1, стояк), ул. Свободы, 41, воды не будет до 20:00.

Московский район: на пр. Тракторостроителей, 83 (п. №5, стояк), 83-г (п. №7, стояк), воду должны дать до 20:00.

Новобаварский район: на ул. Власенко, 22 (п. №3, стояк), ул. Грушевского, 5 (п. №5, стояк), воду планируют включить до 20:00.

Основянский район: на ул. Достоевского, 1-а (п. №3, стояк), подачу воды возобновят до 20:00.

Холодногорский район: на ул. Старопрудной, 8 (п. №1, стояк), воды не будет до 20:00.

Шевченковский район: на пр. Победы, 67 (п. №1, стояк), водоснабжение планируют восстановить до 17:00; на пр. Победы, 66 (стояк), - до 18:00; ул. Новгородской, 4 (п. №3, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №4, стояк), 34 (п. №8, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №9, стояк), - до 20:00.