Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 26 июня, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: пер. Белобровский (ч/с), пер. Фроловский (ч/с), наб. Песчаная (ч/с), пер. Речной (ч/с), ул. Ивановская, 10, 14, 22, 29, пер. Ивановский, 2-14, ул. Клочковская, 65, ул. Новгородская, 10 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 70 (п. №4, спаренный стояк), ул. Деревянко, 48 (п. №1), ул. Сумская, 17 (п. №3, стояк), пр. Победы, 66 (п. №7, стояк), ул. Ахсарова, 18 (п. №3, стояк), ул. Сумгаитская, 9 (п. №2), ул. Ахсарова, 9 (п. №1) до 20:00 26.06.19 г.

Киевский район:

ул. Новоалександровская (ч/с), пер. 1-й Лесопарковский, 1 до 20:00 26.06.19 г.

Московский район:

ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 12 (п. №4, стояк) до 17:00 26.06.19 г.; ул. Халтурина, 38, ул. Валентиновская (Блюхера), 41 (п. №5, стояк) до 20:00 26.06.19 г.

Немышлянский район:

ул. Солнечная, 1 (п. №1, стояк) до 17:00 26.06.19 г.; ул. Солнечная, 3 (п. №1, стояк) до 20:00 26.06.19 г.; ул. Солнечная, 1 (п. №1) до 20:00 27.06.19 г.

Новобаварский район:

пер. Исполкомовский (ч/с), ул. Исполкомовская (ч/с), ул. Баварская (ч/с), ул. Криворожская (ч/с), пр. Любови Малой (Постышева), 20, 20-а, 22, 24, пр. Любови Малой (Постышева), 87, 89, 91, б-р Профсоюзный, 7, 9, 9-а, ул. Исполкомовская, 28, ул. Баварская, 11, 13, 15, ул. Академика Богомольца, 9-б (п. №1-2) до 20:00 26.06.19 г.

Слободской район:

ул. Киргизская, 6-б (п. №1, стояк), пр. Героев Сталинграда, 7 (п. №2, стояк) до 20:00 26.06.19 г.

Холодногорский район:

пер. Шпаковский (ч/с), ул. Волонтерская (Социалистическая), 68-а (п. №1) до 20:00 26.06.19 г.; ул. Полтавский Шлях, 152 (п. №3, стояк) до 20:00 27.06.19 г.