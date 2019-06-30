 

Где сегодня в Харькове нет воды

30 июня 2019 г. 9:30
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Сегодня, 30 июня, в  связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», по состоянию на 9:00 воды нет по следующим адресам:

Слободской район: ул. Монюшко, 16 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 6/5(п. №1, стояк), 187 (п. №12, спаренный стояк) до 20:00 01.07.19 г., пр. Московский, 124 (п. №3), б-р Жасминовый (Слинько), 1 (п. №3) до 23:0030.06.19 г.

Индустриальный район: 
б-р Ивана Каркача, 77 (п. №2, стояк) до 20:00 30.06.19 г.

Киевский район: 
пр. Жуковского, 3 (п. №2, подъезд) до 20:00 30.06.19 г.

Московский район: 
ул. Валентиновская (Блюхера), 58 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №7, стояк), ул. Героев Труда, 47 (п. №7, стояк), ул. Металлиста, 10 (п. №12), ул. Академика Павлова, 132-а (п. №4, стояк) до 20:00 30.06.19 г.

Новобаварский район: 
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (п. №1, стояк) ул. Коростельская (ч/с) до 20:00 30.06.19 г.

Основянский район: 
ул. Южно-Проектная, 18 (п. №2, стояк) до 20:00 01.07.19 г.

Холодногорский район: 
ул. Игоря Муратова (Тинякова), 30 (п. № 7- 8, подъезд) ул. Верхнеудинская (ч/с) до 20:00 30.06.19 г.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 8 (п. №1, спаренный стояк), 51-б (п. №5, стояк), 59 (п. №1, стояк), пр. Победы, 64 (п. №2, стояк), 70 (п. №12, стояк),  пр. Людвига Свободы, 35 (п. №9, стояк) до 20:00 01.07.19г. 

 

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